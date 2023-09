Les championnats d’Europe de cyclisme 2023 ont lieu du 20 au 24 septembre à Drenthe aux Pays-Bas. Voici les parcours et les favoris.

Le programme des championnats d’Europe de cyclisme

Mercredi 20 septembre :

09 h 00 – 10 h 10 : CLM Femmes Juniores (20,6 km)

10 h 25 – 11 h 45 : CLM Hommes Juniors (20,6 km)

12 h 00 – 12 h 45 : CLM Femmes U23 (20,6 km)

13 h 05 – 14 h 10 : CLM Hommes U23 (20,6 km)

14 h 30 – 15 h 50 : CLM Femmes Élite (29,5 km)

16 h 15 – 17 h 45 : CLM Hommes Élite (29,5 km)

Jeudi 21 septembre :

12 h 45 – 14 h 25 : relais mixte Juniors (38,4 km)

15 h 30 – 17 h 10 : relais mixte Élite (38,4 km)

Vendredi 22 septembre :

9 h 30 – 12 h 45 : Course en ligne Hommes U23 (136,5 km)

14 h 30 – 17 h 10 : Course en ligne Femmes U23 (108 km)

Samedi 23 septembre :

9 h 00 – 11 h 45 : Course en ligne Hommes Juniors (111 km)

13 h 45 – 17 h 00 : Course en ligne Femmes Élite (131,3 km)

Dimanche 24 septembre

9 h 00 – 11 h 15 : Course en ligne Femmes Juniores (69 km)

12 h 15 – 17 h 00 : Course en ligne Hommes Élite (199,8 km)

Les contre-la-montre :

Toutes les épreuves individuelles du contre-la-montre auront lieu le premier jour de ces championnats d’Europe de cyclisme 2023, le mercredi 20 septembre. Des catégories Juniores à Espoirs, les athlètes s’élanceront pour 20,6 km. Les Hommes et Femmes Élite emprunteront le même parcours. Le tracé est tout plat, long de 28,6 km autour d’Emmen. Le lendemain, le jeudi 21 septembre, les coureurs sélectionnés pour le relais mixte Juniors et Élite s’élanceront pour deux boucles de 19,2 kilomètres.

Les favoris du CLM Élite Hommes :





Wout Van Aert (Belgique) ★★★





Filippo Ganna (Italie) ★★★





Stefan Küng (Suisse) ★★





Joshua Tarling (Grande-Bretagne) ★





Les courses-en-ligne :

Après les épreuves contre-la-montre le mercredi et le jeudi, les courses en ligne auront lieu du vendredi au dimanche. Les Espoirs hommes et femmes lanceront les hostilités le vendredi 22 septembre. Le samedi matin, les Juniors hommes ouvriront la route avec les Femmes Élite le samedi après-midi. Le dimanche matin, les Juniores femmes partiront avant la course Élite Hommes l’après-midi, qui auront 199,8 km à parcourir dont 6 tours du circuit final autour de Col du Vam.

Les favoris de la course en ligne Élite Hommes :





Wout Van Aert (Belgique) ★★★





Mads Pedersen (Danemark) ★★





Olav Kooij (Pays-Bas) ★★





Arnaud De Lie (Belgique) ★





Arnaud Démare (France) ★





Comment suivre les championnats d’Europe de cyclisme ?

Les championnats d’Europe de cyclisme seront à suivre sur Eurosport et l’Équipe 21.