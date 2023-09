La province de Drenthe aux Pays-Bas est en effervescence. Après une année 2022 où les catégories Élites et Juniors/Under 23 étaient séparées, les Championnats d’Europe sur route 2023 reviennent dans une seule et même compétition. Du 20 au 24 septembre, les villes d’Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Meppel, Assen et le mythique Col du VAM seront le théâtre d’affrontements cyclistes de haut niveau.

Drenthe : Épicentre du cyclisme européen

Durant ces cinq jours, Drenthe sera le point de convergence de plus de 850 coureurs venant de 40 pays différents. Ces athlètes s’affronteront dans des épreuves qui promettent d’être spectaculaires d’un point de vue technique.

Les favoris au rendez-vous

Parmi les coureurs inscrits, plusieurs noms retiennent l’attention. Dans la catégorie Élites Hommes, on note la présence d’anciens champions tels que le Norvégien Alexander Kristoff, les Italiens Matteo Trentin, Elia Viviani et Giacomo Nizzolo. Ils seront rejoints par des talents tels que Pascal Ackermann, Ethan Hayter, Arnaud Demare, Mads Pedersen, Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Rui Costa et Geraint Thomas. Sans oublier les spécialistes du contre-la-montre comme Filippo Ganna, Stefan Kung, Stefan Bisseger, Remi Cavagna, Yves Lampaert, Tobias Foss et .

Chez les femmes, la championne d’Europe en titre, Lorena Wiebes, aura fort à faire face à des adversaires de la trempe de Lotte Kopecky, Elisa Balsamo et Cecile Ludwig. Demi Vollering, victorieuse du Tour de France, des Strade Bianche, de la Flèche Wallonne et de l’Amstel Gold Race cette saison, sera également une coureuse à surveiller de près.

Un mot du président de l’UEC

Enrico Della Casa, président de l’Union Européenne de Cyclisme, n’a pas manqué de souligner l’importance de cet événement. « Les Pays-Bas ont toujours été le pays du cyclisme par excellence. Grâce à notre partenariat avec l’Eurovision, cet événement bénéficiera d’une couverture mondiale, permettant à des millions de passionnés de suivre les courses », a-t-il déclaré. Il a également remercié la Fédération Néerlandaise de Cyclisme, la Province de Drenthe et la société Courage Events pour leur engagement et leur professionnalisme.

A retenir sur l’événement :