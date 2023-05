Giacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, le Tro Bro Leon 2023. Le sprinter italien s’est imposé devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Nils Eekhoff (Team DSM). Dans le dernier Ribinou de Meshuel, un groupe de 7 coureurs s’extirpe à l’avant sous l’impulsion d’Arnaud De Lie et d’Eddy Finé (Cofidis). Quelques kilomètres plus loin, c’est finalement Nizzolo qui s’impose au sprint. Il signe la 30ème victoire de sa carrière, la première de son équipe Israel – Premier Tech en 2023.

La réaction de Giacomo Nizzolo

« C’est une course très spéciale. C’est la première fois que je viens ici. C’est une course où il faut être concentré tout au long de la journée. Je suis resté à l’avant et ça a fini par payer. J’ai crevé à 23 kilomètres de l’arrivée, j’étais vraiment à la limite pour revenir. C’est toujours spécial de courir dans cette région, il y a beaucoup de monde, j’ai adoré et j’espère revenir l’année prochaine ».

La vidéo de l’arrivée du Tro Bro Leon 2023

#TroBroLeon | 🚴‍♂️ Giacomo Nizzolo coiffe Arnaud De Lie au sprint ! L'Italien succède à Hugo Hofstetter, vainqueur l'an dernier. 🏆

▶️ Suivez le direct : https://t.co/vQcHETCKGa pic.twitter.com/g6kAPEl68t — francetvsport (@francetvsport) May 7, 2023

Le classement du Tro Bro Leon 2023