Bastien Tronchon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 42ᵉ édition du Tro Bro Léon, douzième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Dans le final, à tour de rôle et alors qu’ils menaient la course seuls en tête, Bastien Tronchon puis Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) sont victimes d’une crevaison. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) profite de la crevaison de ce dernier pour s’envoler seul en tête. Dans le ribin de Keradraon, Bastien Tronchon, revenu de l’arrière, reprend Dversnes, qui a chuté, en compagnie de son coéquipier, Pierre Gautherat.

🚴‍♂️ #TroBroLeon | 🇫🇷 Bastien Tronchon et Pierre Gautherat rejoignent la tête de course ! Quel final ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/vybXa8Rf57 pic.twitter.com/qug33E1oz5 — francetvsport (@francetvsport) May 11, 2025

Dans un rond-point, à 5 kilomètres de l’arrivée, le Norvégien part une nouvelle fois à la faute et laisse filer les coureurs de la Décathlon AG2R La Mondiale vers la victoire. Dans le final, Gautherat s’accroche dans la roue de Bastien Tronchon qui s’impose au terme d’une course incroyable de sa part, au cours de laquelle il n’a jamais rien lâché. Il devance son coéquipier Pierre Gautherat et Valentin Madouas (Groupama-FDJ), qui complète le podium.

🚴‍♂️ #TroBroLeon | 🤯 DOUBLÉ DES DECATHLON AG2R LA MONDIALE ! 🇫🇷 Alors qu’il s’était trompé de route plus tôt dans la course, Bastien Tronchon a réalisé une course incroyable pour s’imposer devant son coéquipier Pierre Gautherat ! Valentin Madouas termine 3e. pic.twitter.com/Yv93rZLKXq — francetvsport (@francetvsport) May 11, 2025

Le classement de Tro Bro Leon 2025

Bastien Tronchon Pierre Gautherat Valentin Madouas

Results powered by FirstCycling.com