Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2025. Au terme de ce dernier jour de course, un groupe de cinq coureurs s’est isolé dans le final autour du Mans, avec la côte Gazonfier (0.4km à 9%). Avec Ewen Costiou et Kévin Vauquelin, la formation Arkéa – B&B Hotels était en supériorité numérique à l’avant. Vauquelin s’impose finalement au sprint devant James Shaw (EF Education-EasyPost) et Alexandre Delettre (Team TotalEnergies). Kévin Vauquelin remporte également le classement général. Alexandre Delettre et James Shaw montent également sur le podium final.

Kévin Vauquelin fait le doublé sur le Région Pays de la Loire Tour : le coureur d’Arkéa-B&B Hotels remporte la dernière étape et le classement général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/EGoavaCryp — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 11, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2025

Kévin Vauquelin James Shaw Alexandre Delettre

