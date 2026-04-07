Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Région Pays de la Loire Tour 2026. Au terme des 187,5 km de course disputés entre Fontevraud-l’Abbaye et Vertou, el Britannique s’est imposé au sprint devant Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Paul Penhoët (Groupama-FDJ United) prend la 4ème place. À 25 ans, Vernon décroche sa quinzième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader.
Ethan Vernon s’impose au sprint sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour#lequipeVELO pic.twitter.com/6pQ7rArVi6
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 7, 2026
Le classement de la 1ère étape du Région Pays de la Loire Tour 2026
- Ethan Vernon
- Erlend Blikra
- Noah Hobbs
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