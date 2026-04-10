Antoine L’Hote (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026. Déjà très actif dans le final de la 3ème étape, Antoine l’Hote s’est isolé en tête de la course dans les 15 derniers kilomètres. Dans le final, il résiste au retour du groupe des poursuivants et s’impose en solitaire dans les rues du Mans. Il devance Corbin Strong (NSN Cycling Team) et Clément Venturini (Unibet Rose Rockets). Antoine L’Hote remporte également le classement général et décroche ses deux première victoire ches les professionnels. Sur le podium final, il devance Alexander Kamp (Uno-X Mobility) et Corbin Strong.

Quelle première victoire chez les professionnels pour Antoine L’Hote ! Après 15 kilomètres en solitaire, le Français remporte la dernière étape et le classement général du Région Pays de la Loire Tour ! #lequipeVELO pic.twitter.com/hAUbRsVSDx — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 10, 2026

Le classement de la 4ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026