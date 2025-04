Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2025. On a assisté à de nombreuses attaques dans le final et c’est finalement un trio qui a réussi à faire la différence dans le final, avec Victor Guernalec, Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) et Sam Maisonobe (Cofidis). Le coureur d’Arkéa – B&B Hotels est le plus fort dans la bosse finale et s’impose à Beaupréau-en-Mauges. Il devance Sakarias Koller Løland et Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), qui règle le sprint du peloton juste derrière les hommes de tête. 4ᵉ, Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot jaune, juste devant Victor Guernalec, classé dans la même seconde.

Incroyable victoire de Victor Guernalec ! À l’attaque dans le final, le coureur d’Arkéa-B&B a réussi à résister au retour du peloton pour remporter la deuxième étape du Région Pays de la Loire Tour, son premier succès chez les professionnels ! #lequipeVELO pic.twitter.com/RRfTNv0LMY — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 9, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour

Victor Guernalec Sakarias Koller Løland Noah Hobbs

