Bryan Coquard (Cofidis) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape du Pays de la Loire Tour. Le « coq » s’est imposé au sprint devant Marijn Van den Berg (EF Education Easy-Post) et Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team). Les deux derniers rescapés de l’échappée, Benjamin Thomas (Cofidis) et Ben Healy (EF Education Easy-Post) ont été repris à moins de 10 kilomètres de l’arrivée. Déjà vainqueur de la première étape mardi, Coquard avait perdu son maillot de leader hier suite à une chute dans le final. Suite à ce deuxième succès en trois jours, Coquard récupère le maillot bleu de leader et compte désormais 7″ d’avance sur Van den Berg avant la dernière étape demain.

Le classement de la 3ème étape du Pays de la Loire Tour