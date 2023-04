Le coureur norvégien de la formation UNO-X Fredrick Dversne a remporté la quatrième étape du Pays de la Loire Tour. Revenu sur le groupe de tête dans la dernière boucle, il devance Alexander Kamp (Tudor). Cependant, Kamp remporte le classement général de cette édition.

L’étape reine du Pays de la Loire Tour

Cette étape entre Sablé-sur-Sarthe et Le Mans était l’étape reine du Pays de la Loire Tour. La côte de Gazonfier, particulièrement difficile avec des passages à 20%, a causé beaucoup de dommages. Dès le premier tour, la formation EF Education Easypost a exercé un rythme élevé pour essayer de distancer Bryan Coquard (Cofidis), leader au classement général. C’est à moins de quatre tours de l’arrivée qu’un groupe avec les principaux favoris s’est formé. On retrouve Alexis Guérin (Bingoal WB), Ben Healy (EF Education), Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic), Lorrenzo Manzin (Total Energies), Alexander Kamp (Tudor), Paul Penhoët (Groupama-FDJ), Jerémy Leveau (Go sport Roubaix Lille Métropole) et Valentin Ferron (Total Energies). Bryan Coquard est resté piégé. Avec l’aide de Benjamin Thomas, le Nantais a tenté de revenir, mais en vain.

Dversne revient de nulle part

Après un écrémage dans le groupe de tête, six coureurs se sont disputés la victoire. Lorrenzo Manzin (Total Energies), Alexis Guérin (Bingoal WB) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ) ont lâché, et Fredrick Dversne est revenu seul dans le dernier tour. Dversne a remporté au sprint la victoire devant Kamp et le Sarthois Jérémy Leveau (Go sport Roubaix Lille Metropole). Au classement général, le Danois Kamp a renversé Coquard pour remporter la première édition de cette épreuve.