Ce mardi, le Français Bryan Coquard de l’équipe Cofidis a remporté la première étape du Région Pays de la Loire Tour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Il s’impose devant Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost) et Manuel Penalver Aniorte (Burgos-BH). Le sprinteur a été bien lancé par ses coéquipiers lors du final de cette étape, obtenant ainsi sa deuxième victoire de la saison après celle du Tour Down Under en Australie. Cette victoire est également la huitième de l’équipe Cofidis cette saison.

L’étape a débuté sur les chapeaux de roues, avec une attaque des EF Education-EasyPost qui ont provoqué une cassure dans le peloton. Après un moment de calme, une échappée composée de Valentin Ferron (TotalEnergies), Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) et Johan Meens (Bingoal WB) a pris le dessus. Maël Guégan s’est emparé du maillot du classement des grands prix.

Le classement de la 1ère étape du Région Pays de la Loire Tour

Arnaud Démare, deuxième coureur français du classement, a quant à lui fini quatrième de l’étape. Des chutes ont émaillé la fin de course, dont celle de Nacer Bouhanni et Kevin Vauquelin.

Bryan Coquard suite à sa victoire : « Je me sentais vraiment bien, d’autant que toute l’équipe avait confiance en moi. C’était une journée nerveuse mais j’ai été très bien épaulé. Pierre-Luc et Davide ont fait un super travail et m’ont déposé en parfaite position, je n’avais plus qu’à conclure le travail. C’est eux qu’il faut féliciter et remercier, je n’avais pas le droit de ne pas gagner ! C’est une sensation géniale, c’est ce que je voulais chercher ici. Maintenant, on va défendre le maillot, prendre les étapes les unes après les autres et espérer un bon sprint dès demain soir. »

Jean-Luc Jonrond, directeur sportif Cofidis : « Le scénario s’est déroulé exactement comme on l’attendait. François (Bidard) et Hugo (Toumire) ont roulé dans les 20 derniers kilomètres pour réduire l’écart. Ensuite, Pierre-Luc (Périchon) et Davide (Cimolai) ont fait un gros travail pour placer Bryan. Bryan était très en forme et dans le final, il a fait un sans-faute. On avait dit aux coureurs de ne pas s’affoler et ils ont vraiment bien géré. Maintenant l’objectif, ça va être de garder le maillot de leader du classement général. On va décider ce soir de la meilleure stratégie à adopter pour y parvenir. »