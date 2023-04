Le Région Pays de la Loire Tour 2023 s’élance ce mardi 4 avril. Voici le parcours et les favoris de cette 69ème édition.

La 69ème édition du Pays de la Loire Tour, anciennement Circuit de la Sarthe, a lieu du mardi 4 au vendredi 7 avril. Les coureurs s’élanceront pour 4 étapes à travers la région. Créée en 1953, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Olav Kooij (Jumbo-Visma) avait remporté le classement général devant Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) et Xandro Meurisse (Alpecin-Fénix).

Le parcours du Région Pays de la Loire Tour 2023

Étape 1 : Saint-Nazaire → Saint-Gilles-Croix-de-Vie (162,1 km)

Pour cette première étape, le peloton partira pour 162,1 kilomètres, dont 135 kilomètres de course en ligne avant d’effectuer à 5 reprises le circuit final. Un sprint massif est attendu dans les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour endosser le premier maillot de leader.

Étape 2 : Clisson → Le Lion-d’Angers (169,4 km)

Hormis en début d’étape, où le parcours sera vallonné, un sprint massif est également attendu pour cette deuxième journée consécutive. Comme la veille, les derniers kilomètres auront lieu sur le circuit final, à parcourir 3 fois.

Étape 3 : Baugé-en-Anjou → Mayenne (197,1 km)

Cette 3ème étape sera aussi la plus longue avec 197,1 km à parcourir. Le parcours sera vallonné avec, dans le circuit final à parcourir 3 fois, une côte de 700 mètres à 5% de pente moyenne qui devrait user les coureurs.

Étape 4 : Sablé-sur-Sarthe → Le Mans (177,8 km)

La 4ème et dernière étape sera probablement décisive pour le classement général de l’épreuve. Sur le circuit final, à parcourir 5 fois, on retrouve deux difficultés, courtes mais raides, la côte de Gazonfier (400 m à 11,3%) suivie d’une autre côte quelques hectomètres plus loin (200 mètres à 10,5%). Les puncheurs tenteront de distancer les sprinters et de renverser le classement général.

Roger Tréhin (Directeur sportif Arkéa-Samsic)

« Le Région Pays de la Loire Tour, anciennement Circuit de la Sarthe, avait permis l’an passé à Kévin Vauquelin de se révéler auprès du public français. Il avait effectué une course pleine de panache, avec un cyclisme offensif. Nous l’attendons cette année dans les mêmes dispositions. Kévin vient en plus sur cette épreuve avec de bons résultats déjà obtenus en ce début de saison, et confirmés lors de la récente Route Adélie de Vitré. Notre formation s’articulera également autour de Nacer Bouhanni, lequel pourra compter pour l’emmener au mieux sur Laurent Pichon et Donavan Grondin lors des étapes qui peuvent se terminer par un sprint. Nous aurons donc des objectifs multiples sur cette édition 2023 du Région Pays de la Loire Tour ».

Les favoris du Région Pays de la Loire Tour 2023

Bryan Coquard (Cofidis)

Le sprinter français sera l’un des favoris.

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Vainqueur du GP Industria & Artigianato, l’Irlandais est en forme.

Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

2ème de la Route Adélie de Vitré, la 4ème étape devrait lui convenir.

Axel Zingle (Cofidis)

Le sprinter-puncheur français devrait être à l’aise sur ces 4 étapes.

Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost)

Le Néerlandais de 23 ans réalise un bon début de saison.

Paul Penhoët (Groupama-FDJ)

Le jeune sprinter français sera à surveiller.









Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team)

Le vainqueur de Milan-Turin aura une belle carte à jouer.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Après un début de saison compliqué, il tentera de jouer les premiers rôles.

Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

6ème de Milan-Turin, il sera l’un des outsiders.

Comment suivre le Région Pays de la Loire Tour 2023 ?

La chaîne l’Équipe 21 diffusera chaque étape en direct.