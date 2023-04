Erlend Blikra, le coureur norvégien de l’équipe Uno-X, a remporté la deuxième étape du Pays de la Loire Tour. L’épreuve s’est soldée par une chute collective lors du dernier kilomètre qui a vu la plupart des favoris tomber. Erlend Blikra, quant à lui, a su tirer son épingle du jeu et s’imposer devant son coéquipier Stian Fredheim et le Français Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique). Il prend ainsi le maillot de leader de la course.

Cette victoire est la deuxième pour l’équipe Uno-X en France, après celle de Fredrik Dversnes sur la Route Adélie de Vitré. Invitée sur la prochaine Grande Boucle, la formation norvégienne se prépare pour le Tour de France et montre qu’elle a les moyens de rivaliser.

La course avait débuté avec une échappée de quatre hommes qui ont donné du fil à retordre au peloton pour les rattraper. Finalement, le regroupement général s’est effectué à cinq kilomètres de l’arrivée sur des routes étroites, ce qui a créé une tension qui s’est malheureusement soldée par la chute de plusieurs coureurs, dont les favoris Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) et Bryan Coquard (Cofidis) ou encore Jason Tesson (TotalEnergies) qui ont été pris dans l’incident.

Erlend Blikra a déclaré à la presse que l’équipe Uno-X avait suivi sa stratégie en se concentrant sur les deux premiers rangs dans le dernier virage. Bien qu’ils n’aient pas prévu la chute, ils ont réussi à éviter l’incident et à prendre les devants sur les autres concurrents. Le Norvégien a ajouté que le classement général n’était pas son objectif principal, mais que certains de ses coéquipiers sont en mesure de s’en emparer.

Pour les équipes, cette étape est un avertissement, car la course a montré que n’importe quelle erreur peut être fatale.

