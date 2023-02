Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic) a remporté cette édition 2023 en prenant la 3ème place aujourd’hui, maillot jaune sur les épaules depuis la première étape. Aujourd’hui c’est Aurélien Paret Peintre (AG2R-Citroen) qui a fait la différence en plaçant une belle attaque dans la côte à 3,5km pour ne plus se faire reprendre et passer la ligne d’arrivée à Vence avec 5 » d’avance sur Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) et Kevin Vauquelin (Trek-Segafredo).

Interview de Kevin Vauquelin suite à sa victoire

« Là, je ne me rends pas trop compte, j’ai eu une équipe solide avec moi, on a réussi à ne pas paniquer, j’ai su cacher mon stress, le travail a payé. Je voulais faire un bon général, cela a commencé mieux que prévu, mais on vient toujours pour gagner, on a réussi à le faire. »

[Au sujet de Paris-Nice] » Je suis plus que rassuré et je peux y aller en confiance »Kevin VAUQUELIN

21 ans – français – vainqueur du classement général



« J’ai vécu une journée sous pression et je ne réalise pas encore tout à fait ce que je viens de faire. Je suis heureux de remporter ce classement général et lors des trois étapes j’ai pu compter sur une équipe très solide autour de moi et je remercie vraiment tout le monde.

En arrivant sur cette épreuve, je voulais faire un bon classement général, au moins gagner une étape. Le résultat est au delà de mes attentes. Ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var me permet d’aborder avec confiance Paris-Nice.

Ce sera ma première course UCI WorldTour d’une semaine et je sais que le niveau sera encore supérieur. »

Aurélien Paret-Peintre : « J’ai vécu une top journée »

«J’ai vécu une top journée. C’est la première victoire de la saison pour l’équipe et cela me console de la première étape où j’avais été très déçu de ma quatrième place. Tout le monde a été exceptionnel du début à la fin.

J’avais des jambes de feu et cela a failli me jouer des tours car je me suis retrouvé dans la première échappée. Dans le final, les gars m’ont placé idéalement. Ce n’est que du bonheur.

La semaine prochaine, j’aborderai les Boucles Drôme-Ardèche dans le même état d’esprit pour préparer Paris-Nice où je serai ambitieux.»

Classement général du Tour des Alpes Maritimes et du Var 2023