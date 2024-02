La 56ᵉ édition du Tour des Alpes-Maritimes a lieu ce week-end. Romain Bardet, Kévin Vauquelin, Romain Grégoire,… Voici le parcours et les favoris.

Le Tour des Alpes-Maritimes 2024 a lieu ce week-end, le 17 et 18 février. Avec la création de la Var Classic, les coureurs ne s’élanceront plus que pour deux étapes, contre trois les années précédentes. Créée en 1969, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) s’était adjugé le classement général devant Aurélien Paret-Peintre (Décathlons AG2R La Mondiale) et Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Cette saison, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) sera l’un des favoris à sa propre succession, tout comme Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ou encore Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL).

Le palmarès du Tour des Alpes-Maritimes

Le parcours du Tour des Alpes-Maritimes 1ʳᵉ étape : Levens → Antibes (165.5 km) Le samedi, les coureurs s’élanceront pour 165,5 kilomètres entre Levens et Antibes. Le final se fera sur un circuit autour de Valbonne, à réaliser à quatre reprises. Cette première étape sera taillée pour les sprinters. 2ᵉ étape : Villefranche-sur-Mer → Vence (131.8 km) Cette deuxième et dernière étape sera décisive pour le classement général avec le col d’Èze et le Col de Châteauneuf dans la première partie. Dans les derniers kilomètres, la montée de la Sine sera décisive pour la victoire d’étape.

Les favoris du Tour des Alpes-Maritimes

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★





Kévin Vaquelin (Arkéa – B&B Hotels) ★★★





Tobias Haaland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) ★★





Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★





Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) ★★

Michael Woods (Israel – Premier Tech) ★★



Guillaume Martin (Cofidis) ★





Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) ★

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) ★





La startlist du Tour des Alpes-Maritimes

Comment suivre le Tour des Alpes-Maritimes ?

Le Tour des Alpes-Maritimes sera à suivre en direct sur France 3 Provence Alpes Côte d’Azur et sur Eurosport.