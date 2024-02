Benoit Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes. Ce dernier jour de course a été très mouvementé avec de multiples attaques tout au long du tracé. Dans la dernière ascension du jour, la Montée de la Sine (3,6 km à 5,3%), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) profite du marquage entre les favoris pour prendre quelques longueurs d’avance, mais se fait reprendre à 2 kilomètres de l’arrivée. Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) tente de faire le coup de kilomètre, mais se fait lui aussi reprendre. C’est Benoît Cosnefroy qui s’impose au sprint à Vence devant son coéquipier Aurélien Paret-Peintre et Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels).

Ewen Costiou a tenté de résister dans les derniers kilomètres mais Benoît Cosnefroy a fini par remporter l'étape après une très belle remontée ! https://t.co/cAmpYZ307h #Tour06 pic.twitter.com/tKyqpJDbAR — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) February 18, 2024

8ᵉ de la première étape ce samedi, Cosnefroy s’adjuge le classement général de ce Tour des Alpes-Maritimes 2024, 2″ devant Vincenzo Albanese. Paret-Peintre prend la 3ᵉ place du classement général. Le puncheur français renoue avec le succès, lui qui ne s’était plus imposé depuis le GP Cycliste de Québec en septembre 2022, et signe la 14ᵉ et 15ᵉ victoire de sa carrière.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour des Alpes-Maritimes