Un coureur à l’attaque

Âgé de 26 ans, ce natif d’Oliveto Citra est connu pour sa nature offensive sur le vélo. L’année précédente, il s’est notamment illustré en remportant une étape au Tour du Limousin, à Limoges. « J’ai gagné une course au Tour du Limousin, c’était la dernière étape à Limoges, en 2022 », rappelle Albanese.

Ambitions claires pour le futur

Rejoignant les rangs d’ARKEA-B&B HOTELS, Vincenzo se montre clair quant à ses ambitions: « Je veux gagner des courses sur les épreuves d’un jour, réaliser de belles performances sur les classiques, et me mettre au service du collectif, de mes leaders lorsque cela me le sera demandé. ». Il ajoute : « Mon rêve serait de participer au Tour de France, et si possible dès l’an prochain. »

Le point de vue du Manager Général

Emmanuel Hubert, Manager Général de l’équipe, ne tarit pas d’éloges à propos de ce nouveau venu : « Vincenzo Albanese est un coureur qui pratique un cyclisme offensif. Il possède déjà une belle expérience professionnelle. » Et de poursuivre : « Vincenzo va vite, passe bien les bosses ce qui lui permet de réaliser de bons classements généraux sur les épreuves par étapes de quelques jours. »

Un palmarès déjà bien rempli pour Vincenzo Albanese

En parcourant son CV, on note des performances remarquables :

– En 2016, il remporte une étape et le classement par points du Tour de l’Avenir.

– En 2017, il se classe 5ème du Championnat du Monde Espoirs sur route.

– Plus récemment, en 2023, il termine 3ème du Tour de Sicile.

Une intégration bien préparée

Déterminé à réussir sa transition, Albanese s’attèle déjà à la maîtrise du français : « Je ne parle pas encore français, mais pour une parfaite intégration au sein de l’équipe, j’ai commencé à apprendre votre langue. »

En perspective

Avec un tel coureur à leur côté, ARKEA-B&B HOTELS peut nourrir de grandes ambitions pour la saison à venir. Le Tour de France, avec un grand départ à Florence, ville chère au coureur italien, s’annonce particulièrement excitant.