« Après dix-sept saisons professionnelles, il est temps pour moi de m’arrêter. Ce n’était pas une décision simple à prendre, mais je préfère terminer en bonne forme physique plutôt que de repartir pour l’année de trop. Je considère que je suis allé au bout des choses. J’ai optimisé au maximum ce que je pouvais apporter à l’équipe durant ma carrière. Quand je me retourne, c’est beaucoup de travail, beaucoup d’émotions et des souvenirs inoubliables. J’ai toujours été profondément passionné par ce sport. Depuis 2007, je cours avec mon cœur. Cette carrière aura été une formidable aventure humaine ponctuée de jolies rencontres. Et c’est ce que je retiendrai le plus ».

« Je suis fier du chemin parcouru même s’il n’y a pas (encore) eu de victoire. Il me reste 22 jours de courses et je veux rester concentré jusqu’à la fin de la Vuelta a España (26 août – 17 septembre) à Madrid, où je terminerai ma carrière. Je courrai pour la dernière fois en France à La Polynormande, devant ma famille et mes proches. Je n’y ai pas participé depuis 2013 où j’avais terminé cinquième. J’avais la volonté d’y aller depuis le début de l’année. C’est une grande joie de revenir sur ce circuit, à deux kilomètres de là où j’ai grandi. J’ai remporté la course de La Polynormande réservée aux cadets en 2002, il y a vingt et un ans. C’est un symbole fort pour moi. La motivation est grande. »