À 38 ans et après 18 saisons chez les professionnels, Jonathan Castroviejo va prendre sa retraite à l’issue de la saison 2025.

Après 18 ans de compétition dont 16 au plus haut niveau en World Tour chez Euskatel-Euskadi, Movistar puis Ineos, Jonathan Castroviejo a annoncé sa retraite à la fin de la saison 2025. Actuellement engagé sur le Giro d’Italia, son 20e Grand Tour, le coureur de 38 ans s’est forgé une carrière incroyable et s’est forgé une réputation parmi les meilleurs coureurs capitaines de route du peloton. Avec six titres nationaux espagnols de contre-la-montre, Catroviejo a décroché onze victoires chez les professionnels, toutes acquises sur des CLM ou prologues.

One of the best teammates you could ever wish for 🤝

After 16 years at the highest level of the sport, @jcastroviejo will call time on his career at the end of 2025 👏 pic.twitter.com/dqEEkBaL6b

