Enric Mas a prolongé son contrat au sein de la formation Movistar, pour quatre saisons supplémentaires.

Enric Mas, qui a rejoint l’équipe Movistar en 2020, a prolongé avec l’équipe espagnole jusqu’en 2029. Au cours de ses six saisons au sein de formation, le Majorquin est monté à trois reprises sur le podium de La Vuelta : 2ᵉ en 2021 et 2022, et 3e en 2024. En 2025, Mas a déjà décroché deux podiums au classement général des courses par étapes du WorldTour : 2e du Tour du Pays-Basque et 3ᵉ du Tour de Catalogne.

Enric Mas :

« Je suis très reconnaissant de la confiance qui m’est accordée pour les 4 prochaines années et, honnêtement, je suis super heureux. Cela me donne la motivation nécessaire pour continuer à progresser au sein de cette équipe. À la fin de ce contrat, j’aurai 34 ans et j’aurai effectué 10 saisons avec l’équipe Movistar. Je tiens donc à remercier Eusebio et la marque Telefónica pour leur confiance, et j’espère pouvoir la récompenser par de bons résultats. L’un de mes principaux objectifs, avec le Tour, sera La Vuelta. J’ai une petite épine dans le pied après être monté plusieurs fois sur le podium, et j’aimerais beaucoup remporter un Grand Tour pour l’équipe Movistar ».