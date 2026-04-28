Netcompany devient patenaire de la formation Ineos Grenadiers, qui va changer de nom et de maillot dès le Giro d’Italia.

L’équipe Ineos Grenadiers et Netcompany, une entreprise technologique danoise, ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat titre de cinq ans. Cet engagement représente l’un des partenariats technologiques et commerciaux les plus importants du cyclisme professionnel et verra l’équipe renommée Netcompany Ineos Cycling Team et courir avec de nouvelles couleurs dès le début du Giro d’Italia 2026.

Powering the future of performance. We’re delighted to introduce Netcompany INEOS Cycling Team.https://t.co/lPHia5Dgel pic.twitter.com/MBoklCjwK2 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 28, 2026

Au cœur de ce partenariat se trouve PULSE, la plateforme numérique européenne de Netcompany, basée sur l’IA et déjà utilisée en temps réel dans des environnements tels que les aéroports de Munich et d’Heathrow. PULSE sera intégré à l’ensemble de l’équipe, aux coureurs individuellement et lors des courses, permettant une prise de décision collaborative en temps réel grâce à la centralisation de multiples données dans une source unique, afin d’optimiser l’impact sur la performance. Dans le cadre de ce partenariat stratégique de cinq ans, Ineos a obtenu les licences PULSE pour toute la durée de l’opération.

Dave Brailsford, directeur d’Ineos Grenadiers :

« Il s’agit de l’un des partenariats les plus importants du cyclisme, un véritable gage de confiance non seulement envers notre équipe, mais aussi envers le sport lui-même. C’est un moment majeur pour nous et le début d’une nouvelle ère. Notre sport est une affaire humaine, où les décisions prises à l’entraînement, en compétition et pendant la récupération font la différence au quotidien. Les données ne nous manquent pas ; le véritable défi consiste à les transformer en actions simples et concrètes, et à les mettre en œuvre de façon constante. »

« Avec Netcompany, nous pouvons faire encore mieux. PULSE nous permet d’orchestrer nos données pour en tirer des informations claires qui facilitent des décisions plus rapides et plus pertinentes au moment opportun. Il s’agit de bien plus qu’un simple parrainage, c’est un véritable partenariat porteur de sens. Il nous apporte une stabilité à long terme, nous offrant la plateforme nécessaire pour investir dans la performance sur la durée, et ainsi bâtir les fondations de la victoire, et de la victoire durable. »

Jim Ratcliffe, président d’Ineos :

« Je suis ravi d’accueillir Netcompany au sein de l’équipe cycliste. Ce nouveau partenariat à long terme permettra de créer les conditions optimales pour remporter davantage de succès. Cette collaboration apporte des ressources, des technologies et des compétences supplémentaires en matière de performance et d’opérations, permettant ainsi à l’équipe de concourir régulièrement au plus haut niveau de ce sport. »

André Rogaczewski, PDG et cofondateur de Netcompany :

« En tant qu’entreprise européenne leader dans le domaine de l’intelligence artificielle, œuvrant pour la souveraineté numérique de l’Europe, unir nos forces à celles de l’équipe cycliste la plus titrée de l’ère moderne et de la seule équipe britannique du WorldTour représente une opportunité unique. Ce partenariat soutient notre ambition stratégique d’accélérer notre croissance en Europe en démontrant l’impact des technologies de pointe et de l’IA au plus haut niveau du sport. Ensemble, nous visons à permettre une prise de décision plus éclairée, à renforcer notre avantage concurrentiel et à aider l’équipe à remporter à nouveau le Tour de France. »

Geraint Thomas, directeur de la compétition :

« J’ai constaté de visu à quel point ce sport a évolué. Mais ce qui n’a pas changé, c’est l’importance de maîtriser parfaitement les fondamentaux et de prêter attention aux moindres détails. C’est ce qui, au final, permet de réussir sur la route. La plateforme d’IA PULSE de Netcompany nous sera d’une grande aide à tous les niveaux de l’équipe. Elle nous permet d’avoir confiance dans les systèmes et dans la qualité des données et des informations que nous utilisons en temps réel, ce qui garantit que chacun travaille sur la même longueur d’onde. De mon côté, il s’agit de créer un environnement où les coureurs peuvent se concentrer pleinement sur la course, tandis que l’équipe qui les entoure est soudée et prend les meilleures décisions possibles. Si nous trouvons le bon équilibre, cela fera toute la différence au moment crucial. »