Après bientôt deux mois de compétition, voici un prermier point sur le classement UCI par équipe 2026.

La saison 2026 marque le dénut d’une nouvelle période de classement UCI par équipe sur la période 2026-2029, qui déterminera les 18 meilleures équipes du peloton en leur attribuant une licence World Team. Fidèle à ses deux dernières saison, la formation UAE Team Emirates – XRG domine déjà le classement de la tête et des épaules avec déjà près de 2500 points d’avance sur son dauphin, XDS Astana Team. Après une excellente saison 2025, l’équipe kazakh continue sur cette dynamique en jouant les premiers rôles. La formation Décathlon CMA CGM s’affirme, elle aussi, comme l’une des meilleures équipes du peloton en occupant la troisième place du classement. La Picnic PostNL dégrnigole au classement et figure à la 31ème place, derrière certaines formations Continental.

Le classement UCI par équipe 2026

Classement au 10/03/26