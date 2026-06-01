À 19 ans, le Belge Matisse Van Kerckhove s’est illustré cette année en remportant la Flèche du Sud et l’Alpes Isère Tour.

Et s’i c’était lui le futur leader de la Visma | Lease a Bike ? Membre de l’équipe développement depuis l’an dernier, Matisse Van Kerckhove crève l’écran depuis le début de saison. À seulement 19 ans, comme un certain Paul Seixas, le Belge vient de remporter une étape et le classement général de la Flèche du Sud avant de réaliser le même résultat sur l’Alpes Isère Tour. Plus tôt cette année, il a pris la 4ème place de Liège-Bastogne-Liège Espoirs avant de décrocher le titre de champion de Belgique du CLM. Bon grimpeur, excellent rouleur et doté d’une bonne pointe de vitesse, Matisse Van Kerckhove fera ses grands débuts en World Tour la saison prochaine, sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028.

En 2025, pour sa première saison chez les espoirs, le natif d’Anvers avait été plutôt discret, parvennant tout de même à devenir vice-champion d’Europe du CLM U23. Cette année, il a changé de dimension en jouant les premiers rôles sur toutes les courses auxquelles il a participé, ou presque. Bien qu’on ne connaisse pas encore son calendrier pour la suite de la saison, le Belge semble être un candidat crédible à la victoire sur les plus grandes courses espoirs comme le Giro Next Gen ou encore le Tour de l’Avenir. Promis à un bel avenir, il reste encore du chemin à parcourir pour le Belge. On peut notamment citer l’exemple de Johannes Staune-Mittet. Dominateur chez les espoirs, le Norvégien n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer au sein de l’effectif Visma | Lease a Bike, lui qui a rejoint la Décathlon CMA CGM en 2025.