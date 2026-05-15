Terrible nouvelle. Atteinte d’un cancer des os en phase terminale, Jilke Michielsen est décédée à l’âge de 19 ans.

Le monde du cyclisme pleure la disparition de Jilke Michielsen, jeune cycliste de 19 ans, qui a été sacrée championne de Belgique à plusieurs reprises dans les catégories jeunes. Atteinte d’un cancer des os, elle avait mis sa carrière entre parenthèse fin 2023 pour « parcourir l’épreuve la plus dure de ma vie » disait-elle. « Elle a continué à regarder de l’avant et entamé des études en sciences biomédicales à l’Université d’Anvers, tout en menant le combat le plus difficile de sa vie à seulement 19 ans. Repose en paix, Jilke », communique l’équipe Lotto-Intermarché.