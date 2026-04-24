Terrible nouvelle. Le Colombien Cristian Camilo Muñoz est mort des suites de complications médicales suite à sa chute sur le Tour du Jura.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la fédération colombienne de cyclisme déplore le décès du Cristian Camilo Muñoz, cycliste de l’équipe NU Colombia, survenu vendredi matin en Europe (jeudi soir en Colombie), des suites de complications médicales consécutives à l’accident survenu samedi dernier lors du Tour du Jura. Âgé de 30 ans, il a été victime d’une septicémie, une infection grave.

Vainqueur détape sur le Giro U23 en 2018, le Colombien est arrivé au WorldTour en 2019, pour faire partie des rangs de l’équipe UAE Team Emirates (jusqu’en 2021). Par la suite, il a fait partie d’EPM-Scott, une équipe dans laquelle il a couru en 2022 et 2023, et depuis 2024, il faisait partie de NU Colombia.