Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 23ème édition du Tour du Jura cycliste, sixième manche de la FDJ United Series 2026. Battu hier par Jordan Jegat (TotalEnergies), Matthew Riccitello a fait la diffèrence dès les premiers pourcentages de l’ascension finale du Mont Poupet. L’Américain s’impose et décroche sa troième victoire de la saison. Il devance son coéquipier Léo Bisiaux, qui a devancé Jordan Jegat au sprint.

Le classement du Tour du Jura 2026
  1. Matthew Riccitello
  2. Léo Bisiaux
  3. Jordan Jegat

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Crédit : LNC/G.Vidal