Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 23ème édition du Tour du Jura cycliste, sixième manche de la FDJ United Series 2026. Battu hier par Jordan Jegat (TotalEnergies), Matthew Riccitello a fait la diffèrence dès les premiers pourcentages de l’ascension finale du Mont Poupet. L’Américain s’impose et décroche sa troième victoire de la saison. Il devance son coéquipier Léo Bisiaux, qui a devancé Jordan Jegat au sprint.

🚴🇫🇷 | Na drie jaar wint weer eens een niet-Fransman de eendagswedstrijd Tour du Jura. Het is de Amerikaan Matthew Riccitello die de sterkste is op de slotklim! 💪💪 Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/Qgcp1XGro3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 18, 2026

Le classement du Tour du Jura 2026

Matthew Riccitello Léo Bisiaux Jordan Jegat

Results powered by FirstCycling.com