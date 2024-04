Après un début de saison compliqué, David Gaudu a retrouvé le sourire suite à sa victoire sur le Tour du Jura.

David Gaudu (Groupama-FDJ) s’est imposé en solitaire au sommet du Mont Poupet ce samedi 13 avril sur le Tour du Jura, deuxième course du triptyque franc-comtois. Le Breton a devancé Jordan Jegat (TotalEnergies) et Guillaume Martin (Cofidis) pour un podium 100% français. Il décroche son premier succès depuis celui sur le Critérium du Dauphiné en juin 2022. Après ses chutes et ses abandons sur Paris-Nice et le Tour du Pays-Basque en début de saison, le Breton fait le plein de confiance avant de disputer les Ardennaises.

Reçu 2/2 ✅ Des hommes heureux 🤜🤛 pic.twitter.com/ys2o3iNv9R — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 13, 2024

La réaction de David Gaudu :

« Cela faisait très très longtemps que je n’avais pas levé les bras. Je courais derrière beaucoup de choses à la fois : retrouver de la confiance, revenir en forme, essayer de gagner. Depuis le début de saison, cela ne souriait pas. Aujourd’hui, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit : Que peut-il t’arriver de pire que de tomber trois fois en quelques mois, t’ouvrir un doigt il y a deux semaines. Mets tout et on verra bien au sommet. C’était une journée très dure, un grand merci à l’équipe qui a fait un travail phénoménal ».

« Cette victoire représente beaucoup de choses. Je suis en galère depuis un an. Je crois beaucoup au destin. La roue semble tourner pour moi et pour l’équipe en ce moment. La prochaine étape sera d’être en forme pour les Ardennaises. J’ai hâte d’être à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Après le Romandie, il sera temps de penser au Tour de France. »