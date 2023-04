Troisième victoire en carrière pour Kevin Vauquelin

Le jeune coureur de 21 ans de l’équipe Arkéa Samsic, Kévin Vauquelin, a remporté la 17ème édition du Tour du Jura le samedi 15 avril au sommet du Mont Poupet (39) en France. Une victoire solitaire pour le vainqueur du Tour des Alpes Maritimes et du Haut Var en février dernier, qui s’est échappé dans l’ascension finale à 3 kilomètres de l’arrivée, remportant ainsi sa troisième victoire en carrière. Dans des conditions météo difficiles, Vauquelin a devancé de 17 secondes Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), originaire de la région, qui est arrivé deuxième, et Guillaume Martin (Cofidis), qui a terminé troisième.

Le Tour du Jura était la deuxième course d’un grand week-end de cyclisme en Franche-Comté, après la Classic Grand Besançon Doubs , le triptyque se terminera dimanche 16 avril par le Tour du Doubs entre Morteau et Le Larmont à Pontarlier (25).

Vauquelin : « J’ai envie de performer »

Kévin Vauquelin, vainqueur du Tour du Jura 2023, a déclaré : « J’ai envie de performer, d’être au meilleur niveau, sur chaque course dont je prends le départ. J’avais coché celles-ci car ce sont des profils qui me correspondent bien. Je voulais voir où j’en étais. C’est très rassurant car il y avait un bon plateau. J’avais prévu d’attaquer pour faire la partie raide du dernier kilomètre à fond comme j’ai l’habitude de le faire. Ça s’est présenté comme il fallait. Je savais que rouler plus vite que moi allait être compliqué. Tout s’est parfaitement bien déroulé. Je suis heureux de montrer que j’arrive à être présent sur des arrivées sèches. »

Pinot : « C’était une sacrée journée »

Thibaut Pinot, deuxième du Tour du Jura 2023, a déclaré : « C’est toujours décevant de finir deuxième. J’étais venu pour gagner. Comme hier (samedi, sur la Classic Grand Besançon Doubs), il me manque un tout petit truc pour jouer vraiment la victoire. Mais je suis malgré tout content. Le Mont Poupet est une côte où ne peut pas tricher. Kévin était vraiment fort aujourd’hui. C’était une sacrée journée. On se souvient souvent de ce genre de course. Cela restera un bon souvenir. A trois semaines du Giro, je suis plutôt rassuré ma condition. »

Classement final du Tour du Jura

1. Kévin VAUQUELIN (Team Arkéa Samsic) 4:22:16

2. Thibaut PINOT (Groupama – FDJ) +0:17

3. Guillaume MARTIN (Cofidis) ‘’

4. Nans PETERS (AG2R Citroën Team) +0:23

5. Ben O’CONNOR (AG2R Citroën Team) +0:27

6. Clément BERTHET (AG2R Citroën Team) +0:37

7. Victor LAFAY (Cofidis) +0:45

8. Igor ARRIETA (Equipo Kern Pharma) +0:56

9. Miguel HEIDEMANN (Leopard TOGT Pro Cycling) +1:14

10. José Manuel DÍAZ (Burgos-BH) ‘’