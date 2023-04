La Classic Grand Besançon Doubs a donné le coup d’envoi d’un week-end cycliste animé en Franche-Comté, ce vendredi. Après une course assez calme, la bataille s’est intensifiée dans les derniers kilomètres. Le Français Victor Lafay (Cofidis) a remporté la victoire en force à Montfaucon, prenant sa revanche sur sa deuxième place l’année dernière. Lenny Martinez (Groupama FDJ) a terminé deuxième, suivi de près par Roger Adria (Equipo Ken Pharma). Les favoris du jour, Guillaume Martin (Cofidis) et Thibaut Pinot (Groupama FDJ), ont respectivement terminé à la quatrième et cinquième place.

La course était relativement calme jusqu’à ce qu’un groupe de six coureurs, composé de Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), Charles Quarterman (Team Corratec), Sean Christian (États-Unis), Wesley Mol (Bike Aid), Emil Vinjebo (Leopard TOGT Pro Cycling) et Morné Van Niekerk (Saint Michel-Auber 93), prenne la tête et compte 5’03’’ d’avance sur le peloton à 94 km de l’arrivée. Cependant, quelques kilomètres avant la première ascension de la côte de la Malate, les Français Pierre Latour et Julien Simon (Total Energies) chutent dans le peloton, abandonnant la course avec leur coéquipier Victor de La Parte.

Après le premier passage de la côte de la Malate, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) était en tête de peloton et semblait en bonne forme. À 25 kilomètres de l’arrivée, il ne restait plus que deux coureurs en tête de course, Morné Van Niekerk (Saint Michel-Auber 93) et Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), avec 25 secondes d’avance sur le peloton. Cependant, ils se sont fait rattraper par le peloton dans les 15 derniers kilomètres de la course.

Lors de la deuxième montée de la côte de la Malate, à 3 km de l’arrivée, le jeune Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a lancé une attaque, suivie de près par Victor Lafay (Cofidis). Guillaume Martin (Cofidis), Roger Adrio (Equipo Ken Pharma) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ont rejoint les deux coureurs quelques secondes plus tard, créant une lutte acharnée pour la victoire. Finalement, Victor Lafay a pris le dessus dans les derniers mètres pour remporter la victoire, offrant un véritable spectacle aux spectateurs.

Classement de la Classic Grand Besançon Doubs

Les réactions de Victor Lafay et de Jean Luc Jonrond, DS :

Victor Lafay : « Je suis vraiment content. On est trois coureurs dans le ‘top 10’, c’est vraiment génial. Je ne savais pas trop où il fallait attaquer. C’est parti vraiment très tôt, j’avais Guillaume juste derrière et on a su gérer notre effort. Dans le sprint, je savais que je pouvais encore doubler, surtout parce que c’était une bosse. Je voudrais remercier les collègues : François, Thomas étaient là pour nous placer et on a super bien manœuvré. Je suis super heureux d’avoir mis cette victoire dans mon palmarès ! »

Jean-Luc Jonrond, directeur sportif : « C’était une super journée, d’autant qu’on termine premier par équipe. Thomas Champion et François Bidard ont assuré un très bon travail jusqu’au circuit final. Ensuite, nos trois leaders étaient bien placés et Victor a brillamment conclu le travail. Le fait que Guillaume soit en contre lui a permis de mettre la pression et de gérer sa course dans le final. Ça a vraiment été un super travail d’équipe, qui s’est illustré par les trois places dans le ‘top 10’. Demain, ce sera une course différente avec une météo difficile (pluie et température fraîche). On va essayer de rééditer la belle course d’aujourd’hui ! »

La Classic Grand Besançon Doubs a ouvert un week-end cycliste animé en Franche-Comté, qui se poursuivra avec le Tour du Jura et le Tour du Doubs, samedi et dimanche respectivement.