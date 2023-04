Ce vendredi 14 avril a lieu la 3ème édition de la Classic Grand Besançon Doubs. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Pour la première fois cette saison, la Classic Grand Besançon Doubs, le Tour du Jura et le Tour du Doubs ont décidé l’unir leurs forces. Les trois épreuves sont désormais liées et un trophée commun sera décerné à l’issue des trois épreuves. Ce triptyque franc-comtois débute ce vendredi 14 avril avec la 3ème édition de la Classic Grand Besançon Doubs. Créée en 2021, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Jesus Herrada (Cofidis) s’était imposé devant Victor Lafay (Cofidis) et Alexis Vuillermoz (Team TotalEnergies).

Le parcours de la Classic Grand Besançon Doubs

Pour cette 3ème édition de l’épreuve, les coureurs s’élanceront pour près de 170 kilomètres entre Besançon et Montfaucon. Comme l’an dernier, la victoire se jouera sur les pentes de la côte de la Malate (3,8 km à 9,1%). La victoire est promise aux puncheurs ou aux grimpeurs.

Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic

« La Classic Grand Besançon Doubs sourit souvent aux puncheurs-grimpeurs. C’est une épreuve qui propose un profil assez vallonné dans son ensemble, mais la décision généralement se fait dans le final, avec la bosse du Belvédère de Montfaucon à l’arrivée, que les coureurs doivent escalader à deux reprises. Nous disposerons d’un collectif homogène sur cette épreuve capable de tirer son épingle du jeu avec Élie Gesbert, Cristián Rodríguez et Ewen Costiou que l’on a vu à son avantage mardi dernier sur les routes de Paris-Camembert ».

Les favoris de la Classic Grand Besançon Doubs

Jesus Herrada (Cofidis)

Le tenant du titre sera l’un des favoris à sa succesion.

Ben O’Connor (AG2R Citroën Team)

Le grimpeur australien sera le leader de la formation AG2R.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Le Franc-comtois aura à cœur de briller à domicile.









Guillaume Martin (Cofidis)

Le Normand sera l’un des leaders de la Cofidis.

Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

Le jeune grimpeur français aura une belle carte à jouer.

Pierre Latour (Team TotalEnergies)

Il tentera de jouer les premiers rôles dans la côte de la Malate.

Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic)

8ème du Tour d’Oman en début de saison, il sera à suivre.

Victor Lafay (Cofidis)

Le puncheur de la Cofidis sera l’un des outsiders.

Comment suivre la Classic Grand Besançon Doubs ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes de la chaîne l’Équipe 21 dès 13h35.