À trois jours de la Classic Grand Besançon Doubs et du Tour du Jura, le Comité d’organisation finalise les derniers détails pour les deux épreuves. Vingt équipes, dont les quatre UCI WorldTeam françaises Arkéa Samsic, AG2R Citroën Team, Cofidis et Groupama FDJ, ainsi que Lotto Dstny et TotalEnergies, ont confirmé leur engagement. Parmi les coureurs, Thibaut Pinot, ambassadeur des deux épreuves, sera particulièrement attendu sur les routes du Doubs et du Jura pour la dernière saison de sa carrière.

Les favoris de la Classic Grand Besançon Doubs et du Tour du Jura

Les autres favoris pour les épreuves incluent Guillaume Martin (Cofidis), 8e et meilleur Français du Tour de France 2021, Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), 4e du Tour de France 2021 et vainqueur du Tour du Jura 2022, Nans Peters (AG2R Citroën Team), vainqueur d’étapes sur le Tour de France et le Giro d’Italia, vainqueur du Trofeo Laigueglia 2023, Jesus Herrada (Cofidis), vainqueur d’étapes sur la Vuelta a Espana et vainqueur de la Classic Grand Besançon Doubs 2022, et Michaël Storer (Groupama – FDJ), vainqueur d’étapes et meilleur grimpeur sur la Vuelta a Espana 2021. Ils tenteront tous d’inscrire ou de réinscrire leur nom au palmarès de ces deux classiques aux tracés accidentés, proposant toutes les deux une arrivée au sommet.

Les épreuves proposent toutes deux des difficultés de montagne, offrant des terrains de jeu idéaux pour les puncheurs/grimpeurs. La Classic Grand Besançon Doubs, avec une distance de 169,6 km et 3 000 mètres de dénivelé, propose notamment la Côte de Marchaux (470 m.), la Côte d’Épeugney (464 m.) et la Côte de la Malate (556 m.) à gravir deux fois. Quant au Tour du Jura, il se tiendra sur une distance de 165,8 km avec 2 200 mètres de dénivelé et inclura le Col du Coda (560 m.), la Côte de Thésy (683 m.) et le Mont Poupet (836 m.).

Diffusion TV de la Classic Grand Besançon Doubs et du Tour du Jura

Les deux épreuves seront diffusées en direct sur La Chaine L’Équipe

Les équipes engagées

UCI WorldTeams

AG2R Citroën Team (France)

Cofidis (France)

Groupama – FDJ (France)

Team Arkéa Samsic (France)

UCI ProTeams

Bingoal WB (Belgique)

Burgos – BH (Espagne)

Equipo Kern Pharma (Espagne)

Euskatel-Euskadi (Espagne)

Lotto – dstny (Belgique)

Team Corratec (Italie)

Team Flanders-Baloise (Belgique)

TotalEnergies (France)