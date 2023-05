Mathilde Gros, 23 ans, leader du sprint français, championne du monde de vitesse individuelle 2022 et double championne d’Europe de keirin en 2018 et 2019, a confirmé sa présence auprès de Guy Chanal et de son équipe.

À ses côtés, l’élite du sprint français sera également présente, avec notamment :

Florian Grengbo, 22 ans, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2021 en vitesse par équipes et vice-champion du monde de vitesse par équipes en 2021,

Thomas Boudat, 28 ans, champion du monde de l’omnium en 2014 et vice-champion du monde de poursuite individuelle en 2021,

Rayan Helal, 24 ans, formé à Cyclisme Seyssins Seyssinet (38), médaillé de bronze en vitesse par équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et vice-champion du monde de vitesse par équipes en 2021,

Marion Borras, 25 ans, formée et licenciée à l’UC Pontcharra (38), médaillée de bronze de poursuite par équipes aux championnats du monde 2022, vice-championne d’Europe de poursuite individuelle 2021 et récemment 5e de Paris-Roubaix femmes 2023.

Un format repensé pour ce grand retour Pour cette édition, le format de la compétition a été spécialement retravaillé. Les femmes seront mises à l’honneur avec un prize-money équivalent à celui des hommes. Les meilleurs spécialistes handisport, tels qu’Alexandre Lloveras, médaillé mondial et paralympique, et Raphaël Beaugillet, médaillé paralympique, prendront également le départ. Une attention particulière sera accordée à l’aspect festif, avec des spectacles et des prestations de restauration de haut niveau.

Les Six puis Trois Jours de Grenoble, organisés de 1990 à 2014, ont marqué l’histoire du cyclisme sur piste. L’événement, mêlant sport de haut niveau, spectacle et gastronomie, a vu défiler les plus grands noms du cyclisme, tels qu’Eddy Merckx, Bernard Thévenet ou encore Laurent Fignon.

Guy Chanal, organisateur et créateur de l’événement, déclare : « L’ensemble de l’équipe organisatrice est extrêmement heureux de faire revivre les 3 jours cyclistes de Grenoble et la piste du palais des sports. C’est un mélange d’émotion et de pression dans le bon sens du terme. Nous avons à cœur d’en faire une magnifique fête, fidèle à l’esprit des débuts tout en étant dans l’air du temps. Pour ce faire, nous avons commencé à nous mettre au travail il y a plusieurs mois et nous sommes d’ores et déjà très fiers de pouvoir compter sur la présence de l’élite du cyclisme sur piste français et en particulier sur des athlètes comme Mathilde Gros, Florian Grengbo, Thomas Boudat ou encore Marion Borras et Rayan Helal qui évolueront sur leurs terres. Le côté festif sera l’objet de toutes les attentions avec des spectacles et des prestations de restauration premium. Nous avons déjà hâte. »