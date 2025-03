Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté, la 26ᵉ édition du Trofeo Alfredo Binda. Demi Vollering (FDJ-Suez) a lancé le sprint de loin, mais s’est faite déborder dans les derniers mètres. Après 2022 et 2024 et pour la troisième fois en quatre ans, Elisa Balsamo remporte le Trofeo Alfredo Binda. Elle devance Blanka Vas (Team SD Worx – Protime) et la jeune Cat Ferguson (Movistar Team).

🙌 @Elisa_balsamo 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗹𝗼𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱! 🚴‍♀️🇮🇹 De renster komt als eerste aan in de Trofeo Alfredo Binda 🏆#Cycling_ProximusPresents #AlfredoBinda #TrofeoAlfredoBinda #ElisaBalsamo pic.twitter.com/MWuCixWWq7 — Pickx Sports (@PickxSports) March 16, 2025

Le classement du Trofeo Alfredo Binda 2025

Elisa Balsamo Blanka Vas Cat Ferguson

