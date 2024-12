Pour son 90ᵉ anniversaire, la prochaine édition de La Vuelta s’annonce spectaculaire avec 10 arrivées au sommet. Voici le parcours de La Vuelta 2025.

Unipublic a dévoilé, ce jeudi soir, le parcours de la Vuelta, qui fêtera ses 90 ans l’année prochaine. Après avoir dévoilé le Grand Départ d’Italie il y a quelques semaines, La Vuelta a voulu, en cette date anniversaire, remettre au goût du jour des cols qui ont fait l’histoire et dont certains risquaient de tomber dans l’oubli. L’Angliru s’imposait, car il incarne La Vuelta moderne. Le géant des Asturies, escaladé à neuf reprises depuis la victoire de José Maria Jiménez en 1999 et qui a consacré Alberto Contador deux fois (en 2008 et à la veille de son départ en retraite en 2017), interviendra en deuxième semaine (13ᵉ étape), pour un enchaînement identique à 2020 avec La Farrapona, autre théâtre d’un exploit de Contador (en 2014).

10 arrivées au sommet

Si la première des dix arrivées au sommet est forcément inédite puisque La Vuelta visitera l’Italie pour la première fois, toutes les autres représentent un terrain connu. La course n’était toutefois pas retournée à Pal (Andorre) depuis le succès d’Igor Anton en 2010, à Cerler depuis 2007 alors que c’est un site d’arrivée montagneux parmi les plus présents dans l’histoire (11 fois), Valdezcaray depuis que l’Australien Simon Clarke, toujours dans les pelotons, y avait jeté les bases de sa conquête du Grand Prix de la montagne en 2012, Larra Belagua depuis que Remco Evenepoel y prit, devant Romain Bardet, sa revanche au lendemain de sa déroute au Tourmalet en 2023, et l’Alto de El Morredero (Ponferrada) depuis la victoire d’étape d’Alejandro Valverde, autre grand d’Espagne, en 2006.

La dernière grande explication aura une saveur particulière avec la spectaculaire arrivée sur la route en ciment de La Bola del Mundo, cime la plus reconnaissable depuis Madrid par ses antennes de télévision. En 2010 et 2012, Vincenzo Nibali et Alberto Contador y avaient scellé leur victoire finale. Culminant à 2258 mètres d’altitude dans la Sierra de Guadarrama, ce sera le toit de La Vuelta 25 et par conséquent la « cima Alberto Fernandez ».

6 sprints, 2 CLM

Par ailleurs, le tracé offre entre quatre et six possibilités de sprints massifs dont celui qui attribuera le premier maillot rouge (La Roja) à Novara, ville natale du champion du monde 1982 Giuseppe Saronni. Deux contre-la-montre pour spécialistes sont au menu, l’un par équipes (20km, 5ᵉ étape) autour de Figueres, en Catalogne, pour l’entrée de la course sur le sol ibérique, l’autre à Valladolid (25km, 18ᵉ étape), très similaire à celui de 2023 remporté par Filippo Ganna devant Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Mais La Vuelta 25 pourrait tout aussi bien se jouer dans des étapes de difficultés intermédiaires : dans les environs de Bilbao (11ᵉ étape) avec, dans le final, la côte de Pike et une double ascension d’El Vivero qui promet une immense ferveur basque, le lendemain avec la Collada de Brenes, montée de première catégorie à 23km de l’arrivée à Los Corrales de Buelna.

📸 A selection of the best photos from the Official Route presentation! 😍¡Aquí tenéis las mejores fotos de la presentación! 📲 Más fotos / More photos on https://t.co/pvy5aY8CU5#LaVuelta25 – 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/gaeqnCWpra — La Vuelta (@lavuelta) December 20, 2024

La Vuelta 25 sera très internationale avec le sillonnement de quatre pays (Italie, France, Andorre et Espagne). Le premier départ d’Italie complète la visite des plus grandes nations de tradition cycliste, venant après la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le coup d’envoi dans le Piémont est un clin d’œil de l’histoire puisque le premier des six vainqueurs italiens de La Vuelta, Angelo Conterno, qui s’était imposé en 1956, avant Felice Gimondi (1968), Giovanni Battaglin (1981), Marco Giovanetti (1990), Vincenzo Nibali (2010) et Fabio Aru (2015), était un Piémontais, né et décédé à Turin (à l’âge de 82 ans en 2007).

Le parcours de La Vuelta 2025

1ʳᵉ étape : Turin → Reggia di Venaria – Novara (183 km)

Commentaire de Fernando Escartín : « La Vuelta 25 commencera par une étape en ligne, ce qui ne s’est produit que deux fois au cours de ce siècle : en 2007 et en 2020. La première journée comprend un col de troisième catégorie qui déterminera le premier porteur du maillot de la montagne. L’arrivée au sprint probable, avec les forces intactes, laisse présager des kilomètres finaux passionnants pour la conquête du premier maillot rouge. »

2ᵉ étape : Alba → Limone Piemonte (157 km)

« Première arrivée en hauteur de la course. Un parcours sur le plat pendant une grande partie de l’étape avec quelques derniers kilomètres en montée. Avec une dizaine de kilomètres à 5 %, un groupe important de coureurs peut se disputer la victoire dans les dernières rampes vers la station de ski avec le maillot de leader en jeu ».

3ᵉ étape : San Maurizio Canavese → Ceres (139 km)

« Étape courte et sinueuse. La montée de deuxième catégorie peut donner lieu à une échappée, au cours de laquelle les coureurs qui ont perdu du temps les premiers jours pourraient jouer un rôle de premier plan. La dernière partie de l’étape se déroulera toujours en montée, ce qui limitera les possibilités des purs sprinters au profit de coureurs plus polyvalents ».

4ᵉ étape : Susa → Voiron (192 km)

« Une journée de moyenne montagne dont la première moitié sera la plus dure, avec les ascensions vers les cols de Montgenèvre et de Lautaret comme principales difficultés, avec à la clé une belle occasion de briguer le maillot de la montagne. La dernière partie, plus facile, pourrait permettre aux équipes disposant d’hommes rapides de se ressaisir pour contrôler la course et remporter l’étape ».

5ᵉ étape (CLM par équipe) : Figueres →Figueres (20 km)

« Un contre-la-montre par équipes très intense pour mettre à l’épreuve la coordination des équipes, qui trouveront dans leurs rouleurs leur meilleur atout. Un circuit très favorable aux spécialistes qui ne laissera aucun répit aux coureurs qui veulent rivaliser pour le classement général. »

6ᵉ étape : Olot → Pal. Andorra (171 km)

« La première étape de montagne de la course. Les montées vers Santigosa et Tosses devraient permettre de lancer l’échappée du jour avant d’entrer en territoire andorran et de monter la Comella. Les équipes les plus fortes capables de contrôler la course commenceront à se révéler, avec une montée finale vers Pal qui partage les premiers kilomètres avec la montée vers Arinsal, où Remco Evenepoel s’est imposé en 2023. Les premières différences entre les favoris pourraient apparaître dans la montagne. »

7ᵉ étape : Andorra la Vella.Andorra → Cerler.Huesca La Magia (187 km)