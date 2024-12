La Vuelta 25 s’élancera du Piémont. La région italienne accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août.

The three first stages of #LaVuelta25 in Piemonte 🍝🇮🇹 Las tres primeras etapas de #LaVuelta25 en Piemonte 🍝🇮🇹 pic.twitter.com/N1Zy3y1cBY — La Vuelta (@lavuelta) December 2, 2024

La nouvelle a été rendue officielle ce lundi matin lors d’une cérémonie organisée à Turin : La Vuelta 2025 s’élancera depuis le Piémont, en Italie. L’étape inaugurale de La Vuelta 25 partira de Torino – Reggia di Venaria pour rejoindre Novara sur un parcours de 183 kilomètres promis aux sprinteurs. La deuxième étape partira d’Alba et, après 157 kilomètres, se terminera à Limone Piemonte avec la première arrivée en altitude de cette édition où les favoris du classement général pourraient se tester. La troisième étape en territoire italien couvrira 139 kilomètres entre San Maurizio Canavese et Ceres, avec une montée du col d’Issiglio, qui offrira aux baroudeurs une première occasion de damer le pion au peloton. Enfin, la quatrième étape s’élancera de Susa.

L’Italie a marqué l’histoire de La Vuelta : les coureurs italiens ont remporté 187 étapes, faisant de l’Italie la troisième nation en termes de victoires d’étapes, après l’Espagne et la Belgique. Six cyclistes italiens ont également remporté le classement général : Fabio Aru (2015), Vincenzo Nibali (2010), Marco Giovannetti (1990), Giovanni Battaglin (1981), Felice Gimondi (1968) et Angelo Conterno (1956). Ces dernières années, la région du Piémont a aussi joué un rôle clé dans le cyclisme international. Notamment, Turin, sa capitale, qui a accueilli l’arrivée de la troisième étape du Tour de France 2024, où l’Érythréen Biniam Girmay a triomphé. Le départ de 2025 sera le sixième depuis l’étranger après Lisbonne (1997), Assen (2009), Nîmes (2017), Utrecht (2022) et Lisbonne, Oeiras y Cascais (2024).