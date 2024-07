Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape du Tour de France. Dès les tout premiers hectomètres, les coureurs de la Uno-X Mobility Johannes Kulset et Jonas Abrahamsen, le maillot vert, ont pris quelques longueurs d’avance sur le peloton. Après seulement 5 kilomètres, à l’avant, les Norvégiens décident de se relever et d’attendre le peloton.

À 66 kilomètres de l’arrivée, Fabien Grellier (TotalEnergies) relance l’allure. Mais le Français est seul à l’avant et se fait reprendre à 29 kilomètres de la ligne. Dans l’emballage final, à deux kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs vont au sol. Pris dans la chute, Jasper Philipsen (Alepcin-Deceuninck), n’a pas disputé le sprint.

À Turin, c’est Biniam Girmay qui s’impose au sprint devant Fernando Gaviria (Movistar Team) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Après sa victoire sur le Giro en 2022, Girmay décroche sa première victoire sur le Tour de France. Bien placé dans le final contrairement aux autres favoris, gênés par la chute, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s’empare du maillot jaune au jeu des places.

