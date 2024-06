Vainqueur de la 2ᵉ étape du Tour de France, Kévin Vauquelin offre à Arkéa-B&B Hotels sa première victoire sur la Grande Boucle.

Deux victoires françaises en deux jours. Le Tour de France 2024 débute idéalement pour le clan tricolore en Italie. Après le numéro de Romain Bardet et Frank van den Broek hier, Kévin Vauquelin s’est offert la deuxième étape du Tour de France 2024 après avoir passé la journée à l’avant. Il offre à l’équipe Arkéa-B&B Hotels d’Emmanuel Hubert sa toute première victoire sur la Grande Boucle. À 23 ans, Vauquelin décroche la plus belle victoire de sa carrière, quelques jours après avoir manqué le titre de champion de France du CLM.

Kévin Vauquelin :

« Hier, j’étais au fond du seau, et ce matin, je faisais encore la tête dans le bus. C’est fou d’avoir réussi à faire tourner cette roue qui était surtout négative. Je ne me sentais vraiment pas bien sur le Tour de Suisse, j’ai aussi été déçu sur les championnats de France, mais là tout s’est parfaitement passé. On a eu l’échappée parfaite, le peloton nous a laissé partir assez loin, et j’avais avec moi Cristian Rodríguez qui a parfaitement joué son rôle, à la fois dans le groupe et ensuite quand je me suis retrouvé devant. Lors du premier passage sur la côte de San Luca, j’ai senti que j’étais bien, mais il était trop tôt pour attaquer ».

« Ensuite, quand je suis sorti avec Oliveira et Abrahamsen, j’ai pris confiance parce que je savais que j’étais plus punchy qu’eux. Mais au deuxième passage, j’ai saisi l’opportunité. Je connaissais cette montée par cœur parce que j’ai déjà participé au Giro d’Emilia. Je me suis dit qu’il ne fallait pas louper cette occasion, j’ai senti que j’étais le plus fort. Mon rêve était déjà de participer au Tour de France, et je m’impose dès la deuxième journée ! Je vais réaliser ce qui se passe en ouvrant mon téléphone pour voir le nombre de messages que j’ai dû recevoir. En tout cas, cela prouve que le travail paye et je pense que ça va me lancer sur une bonne dynamique ».