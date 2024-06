Romain Bardet (dsm-firmenich Post NL) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour de France. Quelques kilomètres après le départ de Florence, un groupe de sept coureurs se forme à l’avant de la course avec Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hôtels), Ion Izagirre (Cofidis), Sandy Dujardin (TotalEnergies), Mattéo Vercher (TotalEnergies) et Frank van den Broek (dsm-firmenich Post NL). À contre temps, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) parvient à revenir sur l’échappée, suivi de Ryan Gibbons (Lidl-Trek).

Dans la Côte de Barbotto, la formation UAE Team Emirates durcit le rythme. Derrière, David Gaudu (Groupama-FDJ) ou encore Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sont distancés. Dans la côte de San Leo, à 50 kilomètres de l’arrivée, Romain Bardet passe à l’offensive. Le Français est attendu par van den Broek avant de revenir sur l’échappée pour finalement se retrouver tous les deux en tête de la course. Au sommet de la dernière difficulté du jour, le duo de la dsm-firmenich Post NL compte 1:38″ d’avance sur un peloton emmené par EF Education-EasyPost.

