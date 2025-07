L’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage, onze vélos ont été dérobés dans la nuit de samedi à dimanche.

« Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à l’hôtel dans la matinée afin de constater l’infraction et débuter leur investigation. L’équipe Cofidis condamne fermement cet acte d’incivilité et appelle les auteurs de ces faits au civisme et à la responsabilité », précise la Cofidis dans un communiqué.