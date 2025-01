Changement de couleurs, effectif renouvelé, vélos, maillot,… Voici la présentation de l’équipe Cofidis 2025.

Avec XDS Astana, Cofidis a été l’équipe la plus active sur le marché des transferts cet hiver. Avec la perte de ses leaders Guillaume Martin ou encore Axel Zingle, la formation nordiste a renouvelé son effectif. Après une saison 2024 délicate (5 victoires et 20ᵉ au classement UCI par équipe), les hommes de Cédric Vassseur luttent pour maintenir leur place en World Tour, alors que l’équipe occupe la dernière place du classement pour rester dans l’élite du cyclisme mondial sur la période 2023-2025.

Les recrues 2025 de la Cofidis

30 coureurs pour l’équipe masculine WT en 2025, dont 12 nouveaux visages ! Et voici un thread pour les découvrir ⬇️⬇️

(Nicolas Debeaumarché, absent sur ces photos, sera bien de l’aventure.) 📸 Anouk Flesch pic.twitter.com/yB0UUw0A6N — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) January 2, 2025

Parmi les douze recrues, on retrouve des coureurs expérimentés comme le champion d’Espagne Alex Aranburu (capable de briller sur tous les terains), Emanuel Buchmann (4ᵉ du Tour de France 2019) ou encore Dylan Teuns (vainqueur de la Flèche Wallonne 2022). L’équipe se renforce également en montagne avec les arrivées de Simon Carr et de Sylvain Moniquet. Côté Français, la Cofidis s’est attachée les services de Damien Touzé, Valentin Ferron, Paul Ourselin mais également de Sam Maisonobe et Clément Izquierdo, qui arrivent des rangs amateurs.

Les coureurs clés : Alex Aranburu, Bryan Coquard, Ion Izagirre, Emanuel Buchmann, Dylan Teuns.

Le maillot 2025 de la Cofidis

Changement de couleur pour l’équipe nordiste en 2025. Les hommes de Cédric Vasseur porteront un maillot rouge et jaune, aux couleurs du drapeau espagnol.

Le vélo 2025 de la Cofidis

Look fournira une année de plus les vélos à l’équipe. En revanche, l’équipe change de partenaire pour les composants avec le grand retour de Campagnolo en World Tour. L’entreprise italienne fournira les groupes et les roues.

L’effectif 2025 de la Cofidis