Maillot, vélos, recrues, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe Visma | Lease a Bike 2025.

Après une saison 2024 perturbée par les blessures de ses leaders, Jonas Vingegaard et Wout van Aert, la Visma| Lease a Bike tentera de renouer avec la victoire au classement général sur les Grands Tours, elle qui les avait tous remportés en 2023 contre aucun la saison dernière. L’équipe néerlandaise tentera également de retrouver la première place au classement UCI par équipe, après deux années de domination pour la formation UAE Team Emirates.

Avec les arrivées d’Axel Zingle et Victor Campenaerts pour palier les départs de Jan Tratnik ou des frères Van Dijke notamment, Wout van Aert pourra compter sur une équipe solide à ses côtés sur les classiques. Mais c’est bien Simon Yates qui est la recrue phare de la Visma| Lease a Bike. Le Britannique sera un atout de taille pour Jonas Vingegaard en montagne, à l’image de son frère jumeau Adam, devenu lieutenant de Tadej Pogačar depuis son arrivée chez UAE en 2023.

Les coureurs clés : Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Simon Yates, Olav Kooij, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 1, 2025