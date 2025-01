Nouveau maillot, vélos, recrues, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe 2025.

La formation Red Bull Bora-Hansgrohe a changé de dimension au cours de l’année 2024 avec l’arrivée de Red Bull comme sponsor titre. Entre 2023 et 2024, l’équipe allemande est passée de la 10ᵉ à la 5ᵉ place au classement UCI par équipe. Avec sa victoire sur La Vuelta, Primoz Roglic n’est pas étranger à cette réussite.

Les recrues de la Red Bull Bora-Hansgrohe

L’équipe de Ralph Denk a sans doute réalisé le meilleur des mercatos cet hiver. Avec les arrivées d’Oier Lazkano, de Laurence Pithie, de Jan Tratnik, de Gianni Moscon, des frères Van Dijke mais aussi et surtout de Maxim Van Gils, la Red Bull Bora-Hansgrohe aura sans doute l’un des meilleurs effectifs du peloton sur les classiques. Avec les arrivées de Giulio Pelizzari et de Finn Fisher-Black, les ambitions de l’équipe sont grandes et la formation devrait pouvoir se rapprocher de la troisième place au classement UCI par équipe cette année.

Les coureurs clés : Primoz Roglic, Maxim Van Gils, Laurence Pithie, Jai Hindley, Daniel Felipe Martinez, Aleksandr Vlasov.

Le maillot 2025 de la Red Bull Bora-Hansgrohe

À partir de 2025, Red Bull Bora-Hansgrohe sera entièrement équipé d’équipements Specialized, des casques aux chaussures. Un blanc frais a été ajouté, s’étendant sur le maillot du dos aux tissus aérodynamiques des épaules et des bras. À l’avant, le blanc contraste avec le bleu foncé familier de l’équipe, où les trois sponsors, Red Bull, Bora et Hansgrohe, sont affichés. Le nouveau dos clair assure plus de refroidissement par temps chaud.

Le vélo 2025 de la Red Bull Bora-Hansgrohe

La formation Red Bull Bora-Hansgrohe roulera toujours sur le S-Works Tarmac SL8 LTD, dévoilé en juin dernier, juste avant le Tour de France.

L’effectif 2025 de la Red Bull Bora-Hansgrohe