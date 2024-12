Comme attendu, la formation FDJ-Suez roulera sur des vélos Specialized en 2025, qui viennent d’être dévoilés.

Specialized, leader mondial de l’innovation dans le cyclisme, et l’équipe professionnelle FDJ-Suez annoncent avec enthousiasme le début de leur partenariat stratégique, à compter de 2025. Cette collaboration symbolise une ambition partagée et fondée sur des valeurs communes de performance et d’innovation. Le partenariat réunira deux acteurs clés du cyclisme, chacun reconnu pour leur engagement en faveur de l’excellence et leur volonté de repousser les frontières de la haute performance.

Ce nouveau partenariat intervient alors que la formation World Tour vient de se séparer de Lapierre, suite à l’arrivée de Demi Vollering, qui amène donc avec elle la marque américaine. Pour Specialized, ce partenariat représente une opportunité de collaborer avec une équipe résolument tournée vers l’avenir. FDJ-Suez bénéficiera du meilleur niveau technologique dans le cyclisme ainsi que de l’expertise et de l’accompagnement de Specialized dans la conception d’équipements performants et adaptés aux défis du plus haut niveau.

Stephen Delcourt, Manager général de FDJ-Suez :

« Nous sommes extrêmement fiers d’entamer de nous engager dans cette collaboration, ce partenariat avec Specialized une référence absolue dans le monde du cyclisme. Cette collaboration association représente une formidable opportunité pour notre équipe de franchir un nouveau cap, en unissant nos forces et nos savoir-faire pour atteindre nos ambitions et nos objectifs élevés. Il s’agit d’une relation fondée sur de la confiance, fondée sur l’innovation au service des ambitions de nos athlètes et du cyclisme dans son ensemble. »