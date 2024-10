Un an après Groupama-FDJ, Lapierre vient d’annoncer la fin de son partenariat avec la formation FDJ-Suez.

Après huit années passées au plus haut niveau mondial du cyclisme féminin, Lapierre et FDJ-Suez ont décidé un terme à leur collaboration dès la fin d’année 2024. Cette décision intervient alors que la marque Lapierre travaille pour une nouvelle stratégie dans un futur proche. Depuis de début du partenariat en 2017, la FDJ Suez compte de nombreuses victoires sur les plus grandes courses du calendrier UCI World Tour féminin : vainqueur d’étape sur les trois grands tours (France, Espagne, Italie) dont la plus marquante sur la 3ᵉ étape du Tour de France Femmes 2022 grâce à Cécilie Uttrup Ludwig.

Lapierre et FDJ SUEZ ont également brillé sur les plus grandes classiques flandriennes avec des victoires sur La Flèche Wallonne, Liège Bastogne Liège, et l’Amstel Gold Race, sans oublier plus de 10 titres nationaux (France, Danemark, Suède, Australie, Italie…) en route et en contre-la-montre. La saison 2024 a été l’année de la consécration avec le triplé historique, championne d’Australie, championne olympique Paris 2024 et championne du monde 2024 de l’australienne Grâce Brown en contre-la-montre. Lapierre tient à remercier Stephen Delcourt et toute son équipe pour le sérieux, l’engagement et son professionnalisme durant ces huit années de partenariat.