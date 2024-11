À 22 ans, William Lecerf Junior revient sur sa première saison en World Tour avec la Soudal Quick-Step.

Un début de saison idéal

Pour sa première course de la saison, sur le Saudi Tour, William Lecerf Junior a pris la deuxième place de la dernière étape et du classement général, derrière Simon Yates. « À mon avis, c’était ma meilleure course jusqu’à présent. Je me suis entraîné dur tout l’hiver pour être en forme pour la première course, et je voulais vraiment prouver quelque chose, je me suis surpris moi-même parce que j’espérais faire un top 10 ou quelque chose comme ça, mais pouvoir presque gagner était plutôt une bonne performance », assure le Belge.

En février, sur le Tour du Rwanda, où il s’était révélé en 2023 en prenant la troisième place du classement général, Junior Lecerf a décroché sa première victoire chez les professionnels. « C’était important pour moi de rejoindre à nouveau l’équipe Devo au Rwanda. J’ai participé à la course en 2023 et je voulais revenir pour essayer d’y gagner une étape. L’année précédente, j’étais toujours proche mais je finissais deuxième, troisième ou quatrième, alors je voulais revenir et gagner. J’ai aussi beaucoup apprécié mon passage dans l’équipe Devo avec Kevin Hulsmans. Nous avons vraiment une bonne relation, donc c’est sympa de faire à nouveau quelques courses avec lui » poursuit le coureur de 22 ans.

Son premier Grand Tour

Après une fin de première partie de saison plus discrète (21ᵉ du Tour de Suisse), William Junior Lecerf est retenu par la formation Soudal Quick-Step pour disputer La Vuelta 2024, le premier Grand Tour de sa carrière. « Au début de la saison, j’ai toujours dit que j’aimerais vraiment être au départ d’un Grand Tour, mais l’équipe ne pouvait pas me donner de garantie. J’étais donc très motivé pour faire de mon mieux et leur prouver que j’étais prêt et que j’étais au bon niveau. J’étais content d’être choisi pour La Vuelta, car je pense que c’est celui qui me convient le mieux. Je suis encore jeune, donc on ne sait pas comment le corps réagit, mais j’ai été vraiment surpris que cela se soit si bien passé – mieux que ce à quoi je m’attendais », affirme le coureur de la Soudal Quick-Step.

« Je n’ai eu que deux ou trois jours où j’avais mal aux jambes et j’ai un peu souffert, mais je pense que c’est normal. La plus grande chose que j’ai apprise cette année, c’est que mon corps réagit bien sur les Grands Tours. Je pense que c’est important pour l’avenir parce que je me sentais encore assez bien lors de la deuxième et de la troisième semaine. Il était important que je fasse déjà des résultats parce que je veux aussi continuer, viser la victoire dans les courses où je pense que c’est possible et ensuite construire à partir de là. Et dans les courses plus importantes, aider l’équipe avec Remco à gagner autant que possible », conclut le jeune belge.