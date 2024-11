Après une première partie de saison difficile, David Gaudu a conclu 2024 sur une bonne note, en terminant 6ᵉ de La Vuelta notamment.

Contrairement à 2023, où il avait connu un très bon début de saison avant de terminer plus délicatement, David Gaudu a eu du mal début 2024 avant de réaliser une belle fin de saison. « On se pose des questions, tout le temps, dès qu’on est sur notre vélo. J’ai 87 jours de course, ce qui est ma plus grosse saison. Il y a tellement eu de hauts en de bas, j’ai quand même pu lever les bras dans cette première partie de saison, ça m’a vraiment fait du bien. Derrière, il y a eu le Covid avant le Tour. Le Tour extrêmement compliqué. C’était vraiment difficile. Je me suis mis le couteau entre les dents dès la fin du Tour. Souvent, je me lève, je dors, je parle, je roule Tour de France, mais là, c’était la même chose pour La Vuelta. Je n’avais qu’une idée en tête, c’était La Vuelta », indique le grimpeur de la Groupama-FDJ.

« Je fais une super Vuelta. Derrière, j’enchaîne, j’arrive à lever les bras au Luxembourg. Je finis correctement en Italie sur le Lombardie (9ᵉ, ndlr). J’ai su me retrouver sur cette fin de saison. L’équipe, elle a besoin de moi à 100%. J’ai passé beaucoup de choses difficiles. Ça fait partie d’une carrière, malheureusement, il faut passer par là. Je pense que le fait d’avoir réussi à se relever de ça en fin de saison, ça me permet de franchir un cap, même dans ma vie d’homme. Je suis juste heureux dans ma vie, heureux de prendre mon vélo, heureux d’aller rouler, heureux de pouvoir me faire mal sur le vélo« , conclut le Breton.