Orbea et Lotto Dstny viennent de dévoiler le documentaire : « Seeking Excellence : Cycling Heritage », qui retrace notamment leur histoire.

Orbea et Lotto Dstny présentent, ce mercredi 20 novembre, le documentaire « Seeking Excellence : Cycling Heritage », un récit qui retrace l’histoire, les valeurs et les ambitions partagées de deux leaders dans le monde du cyclisme. Ce court-métrage met en lumière les liens entre les riches héritages cyclistes du Pays basque et de la Belgique, deux régions caractérisées par la passion et le travail, tout en soulignant l’impact positif généré par ces organismes sur la route et au-delà. Le documentaire revient sur les 40 ans de Lotto au sein du cyclisme professionnel, soit le sponsor le plus ancien dans l’histoire de la discipline, et sur les quelque 200 ans d’Orbea, une marque qui a débuté en tant que fabricant d’armes pour ensuite se transformer en une coopérative fondée sur l’innovation et l’esprit communautaire.

En tant que coopérative, l’une des vocations intrinsèques d’Orbea est d’avoir un impact : investissements dans le développement des pistes VTT, collaborations avec des organisations telles que l’UNICEF, soutien au développement du cyclisme féminin et bien d’autres projets encore. Ce niveau d’engagement trouve écho chez Lotto Dstny. Outre la poursuite de son héritage compétitif, l’équipe s’investit dans le développement de la relève belge et dans la croissance du cyclisme féminin. Dans ces domaines, les deux organisations s’accordent à donner la priorité au soutien du potentiel humain plutôt qu’aux bénéfices économiques immédiats.

L’ADN du cyclisme : performance et communauté

Dans la vidéo, les coureurs et les directeurs d’équipe de Lotto Dstny soulignent l’importance de disposer des vélos les plus avancés pour maximiser leur performance en course. Des modèles tels que l’Orbea Orca et l’Orca Aero, conçus pour répondre aux exigences des épreuves les plus difficiles, sont salués comme des outils clés pour le succès de l’équipe. Le documentaire illustre également les similitudes entre la culture cycliste du Pays basque et celle de la Belgique. La passion du vélo y est omniprésente, que ce soit dans des courses internationales ou dans les déplacements quotidiens à vélo.

« C’est incroyable de voir les drapeaux d’Ikurriñas et des Flandres flotter ensemble lors d’événements. Cela reflète tout ce que nous partageons en tant que communautés cyclistes », explique un membre d’Orbea. Le documentaire « Seeking Excellence : Cycling Heritage » rend non seulement hommage à l’héritage d’Orbea et de Lotto Dstny, il se tourne également vers l’avenir en mettant l’accent sur l’innovation technologique, l’impact social et le développement des jeunes talents.