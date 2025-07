La formation Visma | Lease a Bike vient de présenter son nouveau maillot qui sera porté pour le reste de la saison, hormis sur le Tour de France.

Le Team Visma | Lease a Bike vient de présenter sa nouvelle tenue de course. Ce nouveau kit sera porté tout au long de la saison par tous les coureurs et coureuses de l’équipe, à l’exception des éditions spéciales, comme celles du Tour de France et du Tour de France Femmes. Rabobank figure également sur le nouveau maillot.

Jasper Saeijs, directeur commercial de Team Visma | Lease a Bike :

« Cette tenue est le visage de notre équipe. Jour après jour, on la voit sur les courses du monde entier, sur route comme en dehors. Nous sommes fiers de ce nouveau design : il évolue avec notre équipe, tout en restant fidèle à notre identité. Le 1er juillet marque un nouveau chapitre pour nous et nous sommes fiers d’accueillir à nouveau Rabobank sur notre maillot. Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle tenue au peloton. »

Le maillot fera ses débuts en compétition le dimanche 6 juillet, lorsque les coureuses de l’équipe Visma | Lease a Bike Women prendront le départ du Giro d’Italie féminin. Avec ce nouveau maillot, Rabobank, précédemment annoncé comme nouveau sponsor, sera également visible sur les maillots de l’équipe Visma | Lease a Bike à partir du 1ᵉʳ juillet.

Carlo van Kemenade, directeur Retail NL :

« Pour Rabobank, c’est un moment spécial. Nous avons toujours eu une passion profonde pour le cyclisme et l’accueil réservé à notre retour a été incroyable. Nous attendons avec impatience la suite de la saison cycliste et souhaitons bonne chance à l’équipe. »