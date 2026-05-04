C’est désormais officiel : Paul Seixas va disputer le Tour de France 2026 cet été, le premier Grand Tour de sa jeune carrière.

Décathlon CMA CGM a mis fin au suspense ce lundi matin dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Paul Seixas va disputer son Grand Tour cet été à l’occasion du Tour de France. À 19 ans, le Lyonnais réalise un début de saison exceptionnel en ayant notamment remporté trois étapes et le classement général du Tour du Pays-Basque et en ayant pris la 2ème place des Strade Bianche et de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogacar. Cet été, Seixas découvrira la plus grande course du monde, qui s’élancera de Barcelone le 4 juillet 2026.

Pour préparer le Tour de France, Paul Seixas prendra le départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 14 juin. Après avoir disputé la Grande Boucle, Seixas participera uax Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal pour préparer les championnats du monde, qui ont lieu à Montréal. Le prodige de la formation Décathlon CMA CGM mettre un terme à la saison suite au Tour de Lombardie, le 10 octobre.

Paul Seixas :

« Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classmement possible ».