Thibau Nys a été opéré avec succès du genou. Le Belge va observer une période de repos d’au moins trois semaines et demi.

Thibau Nys a subi avec succès une intervention chirurgicale pour traiter un syndrome de friction prépatellaire au genou gauche. Le coureur de la Lidl-Trek souffrait de douleurs récurrentes au genou suite à un traumatisme antérieur, et une gêne récente ressentie à l’entraînement l’a finalement incité à se faire opérer, indique la formation Lidl-Trek. Il a été opéré à l’hôpital Herentals, où il a subi une fasciectomie prépatellaire partielle.

L’intervention s’est déroulée avec succès et Thibau Nys est désormais rentré chez lui pour commencer sa convalescence. Un repos d’au moins trois semaines et demie est nécessaire avant la reprise de l’entraînement. La date de son retour à la compétition sera confirmée ultérieurement, en fonction de l’évolution de sa convalescence, précise l’équipe allemande.